Nürnberg Uluslararası Tabii Gıdalar Fuarı'na 20 Türk şirket katılıyor

Taner Tüzün / Nürnberg, 12 Şubat () - Dünyaca ünlü Nürnberg Uluslararası Tabii Gıdalar Fuarı (BİOFACH 2017), 15 Şubat tarihinde kapılarını açıyor. Fuara 20 Türk firması katılacak.

BİOFACH 2017 fuarında, Ege İhracatçılar Birliği bünyesinde 20 Türk firması da yer alacak. 18 Şubat tarihine kadar sürecek fuara, 88 ülkeden 2785 firma katılacak. 47.543 metrekarelik alana kurulan fuar ise 48 bin uzman ve ziyaretçi gezecek.

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