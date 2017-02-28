Nürnberg Uluslararası Silah Fuarı 3 Mart‘ta kapılarını açıyor

Taner Tüzün / Nürnberg, 28 Şubat ( ) Dünyanın önde gelen fuarlarından olan 44.Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (İWA 2017) 3 Mart tarihinde kapılarını açıyor. 6 Mart’a kadar sürecek fuara 120 ülkeden 1500 firma katılırken fuara, 47 bin uzman ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar 3 Mart'ta Bavyera İçişleri Bakanı Jachim Herrmann ile Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’nin katılımı ile törenle başlayacak. TÜRKİYE’DEN 70 FİRMA… Bu yılki fuara Türkiye’den 70’i aşkın firma, mamullerini sergileyecek ve silah tüccarlarının beğenisine sunacak.