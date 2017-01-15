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Nürnberg Uluslararası Otelcilik ve Gastronomi Fuarı büyük ilgi gördü

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Ocak () - Almanya’nın Nürnberg kentinde her iki yılda bir yapılan Uluslararası Otelcilik ve Gastronomi Fuarı (HOGA 2017) büyük ilgi gördü. 15 ülkeden 680 firmanın katıldığı ve 35 bin kişinin gezdiği fuarda,...

Nürnberg Uluslararası Otelcilik ve Gastronomi Fuarı büyük ilgi gördü

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Ocak () - Almanya’nın Nürnberg kentinde her iki yılda bir yapılan Uluslararası Otelcilik ve Gastronomi Fuarı (HOGA 2017) büyük ilgi gördü.

15 ülkeden 680 firmanın katıldığı ve 35 bin kişinin gezdiği fuarda, meslek okulları ve profesyonel garsonlar arasında yarışmalar yapılırken, garsonların giyecekleri ayakkabılardan kıyafetlerine kadar tüm aksesuarlar sergilendi ve sofra düzenlemeleri yapıldı.

Fuarda yer alan Manufaktur Mörsdorf firması sahibi İlker Yoluk-Hoffmann, kendi imalatı özel yapım sebze, meyve ve et kesme tahtaları ile özel bıçaklarını beğeniye sundu.



Görüntü Dökümü:

-Genel görünüm

-Açılış töreni

-Yarışmalar

-İlker Yoluk Hoffmann ’ya konuşuyor

-Dans

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