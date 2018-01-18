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Nürnberg Uluslararası Döküm Fuarı'na 24 Türk firması katıldı

Taner Tüzün / Nürnberg,18 Ocak ( ) Nürnberg'de açılan ve her iki yılda bir yapılan 18. Uluslararası Alüminyum Döküm ve Kalıp Teknolojileri Fuarı'na (EUROGUSS 18) 24 Türk firması katıldı. Türkiye hem yabancı ziyaretçi ve hem de yabancı...

Nürnberg Uluslararası Döküm Fuarı'na 24 Türk firması katıldı

Taner Tüzün / Nürnberg,18 Ocak ( ) Nürnberg'de açılan ve her iki yılda bir yapılan 18. Uluslararası Alüminyum Döküm ve Kalıp Teknolojileri Fuarı'na (EUROGUSS 18) 24 Türk firması katıldı.

Türkiye hem yabancı ziyaretçi ve hem de yabancı katılımcı bakımından 40 ülke arasında ilk 10 firma arasında yer aldı. Türk firmaları, bu ihtisas fuarında, göze çarparken, üretimlerinin yüzde 50’sini ihraç ettiklerini vurguladılar.

Üç gün süren ve bugün (18 Ocak) sona eren Fuarı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Türk firmalarının gördüğü ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak,  iki yıl önce 15 Türk firmasının Fuara katıldığını, bu yıl ise bu sayının 24’e yükseldiğine dikkat çekti

Fuara katılan Türk firmaları: Adöksan, Alcast, Aluminia, Arpek, Aslar,Can Metal Cebi, Çelikel, Döktaş,Kalkancçı, Metal Pres Makina, Pek makina, RTC bağlantı Elemanları, Ruba ,Superpar, Tekis, Teknocast, Torun,Tuğcelik, Turkish Fonddry, Unicast Makina, Yılbay Makina

Fuarda yer alan mamuller şöyle: Aksesuarlar, CAD, CAE, CAM, Kontrol Ekipmanları, Taşıma Ekipmanları, Bertaraf, Çevre Koruma, Dişli ve Teknoloji, Rehberlik Sistemleri, Sertleştirme Makineleri, Endüstriyel Sağlığı ve Güvenliği, Manipülasyon Mühendisliği, Malzeme Test, Ölçme Sistemleri, Metal, Kalıp, Baskı Makineleri Sürücüler Profesyonel Edebiyat, Kalite Güvence, Düzenlenmesi ve Kontrol Teknolojisi, Araştırma ve Geliştirme, Hizmetler, Sobalar, Yüzey Montaj Teknolojisi

Görüntü Dökümü:

Fuardan ve Türk firmalarından görüntüler

Türk bayrağı, fuar girişinde dalgalandı

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