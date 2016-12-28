Taner Tüzün/ Nürnberg, 28 Aralık ( ) Nürnberg SPD partisi, üç hafta ara ile ikinci kez yasa büründü. Üç hafta önce hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediye Başkanı SPD’li Peter Schönlein’ın ardından, 2002 -2014 yılları arasında Büyükşehir belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan ve bir yıl önce emekliye ayrılan SPD’li Horst Förther ( 66) yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatı kaybetti. Horst Förther’in ölümü Nürnberg’de büyük üzüntü yaratırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, "bir dost ve iyi bir insanı kaybettik" dedi. Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen de, "benim en iyi arkadaşımdı, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" diye konuştu.
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Taner Tüzün/ Nürnberg, 28 Aralık ( ) Nürnberg SPD partisi, üç hafta ara ile ikinci kez yasa büründü. Üç hafta önce hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediye Başkanı SPD’li Peter Schönlein’ın ardından, 2002 -2014 yılları arasında...
28 Aralık 2016 Çarşamba 11:02
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