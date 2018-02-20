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Nürnberg Silah Fuarı 9 Mart’ta açılıyor

Taner Tüzün / Nürnberg, 21 Şubat  ( )  Dünyanın önde gelen fuarlarından olan 45. Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı( İWA 2018 ) 9 Mart tarihinde açılacak.12 Mart’a kadar açık olacak fuarda, 120 ülkeden 1,500 katılımcı...

Nürnberg Silah Fuarı 9 Mart’ta açılıyor

Taner Tüzün / Nürnberg, 21 Şubat  ( )  Dünyanın önde gelen fuarlarından olan 45. Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı( İWA 2018 ) 9 Mart tarihinde açılacak.12 Mart’a kadar açık olacak fuarda, 120 ülkeden 1,500 katılımcı yer alacak. Fuara her yılkı gibi, 50 bin profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.
Fuar açılışında , Bavyera İçişleri Bakanı  Joachim Herman ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Ulrich Maly’ birer konuşma yapacaklar.
Türkiye, fuarda çok sayıda firma ile yer alacak, Geçen yıl Türkiye bu fuara, 60’ın üzerinde firma ile katılmış, MKE ürettiği silahlar büyük ilgi görmüştü.
Fuar’da , Avcılık, Silah, Kamp ve Spor Malzemeleri ana  ürün grubunda, Ateşli silahlar ve aksesuarları, av ve atıcılık malzemeleri, kamp  ve dağcılık malzemeleri, outdoor aksesuarlar ve tekstil ürünleri, mühimmat ve çeşitleri, hazır giyim, hediyelik eşyalar, avcılık donanımları, güvenlik sistemleri, optik aletler yer alacak.

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