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Nürnberg Film Festivali'ne Zülfü Livaneli ve Ara Güler konuk olacak

Nürnberg’de 22.'si yapılacak Türkiye-Almanya film festivali, 4 Mart’ta izleyici ile buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 gün boyunca 40 filmin gösterileceği festivalde elliden fazla sanatçı konuk olacak. Festivalin geleneksel...

Nürnberg Film Festivali'ne Zülfü Livaneli ve Ara Güler konuk olacak
Nürnberg’de 22.'si yapılacak Türkiye-Almanya film festivali, 4 Mart’ta izleyici ile buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 gün boyunca 40 filmin gösterileceği festivalde elliden fazla sanatçı konuk olacak. Festivalin geleneksel onur ödülleri Alman sinemasının görüntü yönetmeni Jürgen Jürges ve fotoğraf sanatçısı İstanbul’un gözü olarak da adlandırılan ve Türkiye’de sinemada görselliği derinden etkileyen Ara Güler’e verilecek.

Üçüncü Konuk Sanatçı Zülfü Livaneli

Festivalin üçüncü konuğu 50. sanat yılını kutlayacak olan müzisyen-yönetmen-yazar Zülfü Livaneli olacak. Taffelhalle’de yapılacak açılışta, Nürnberg büyükşehir belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ile Nurnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’de yer alacak.

Açılış filmi Ara Güler’den

Bu yılın açılış filmi rejisini Ara Güler’in üstlendiği “Kahramanın Sonu” ve Ara Güler üzerine Osman Okan tarafından hazırlanan “Ara Güler – Bir İstanbul Efsanesi” olacak.

Onur Konukları, Zülfü Livaneli, Osman Okkan, Bruno Barbey, Ülker Livaneli Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk

Müzik dinletisi

Henning Schmiedt (Piano, Berlin)

Erman İmayan (Cello, İstanbul)

Çeviriler

Recai Hallaç

AÇILIŞ PROGRAMI

20:30 Ara ve Resepsiyon

21:15 Kısa Film

Bir Kahramanın Sonu (Ara Güler)

Belgeseli

Bir İstanbul Efsanesi (Osman Okkan)

Film sonrası söyleşi

Ara Güler - Jürgen Jürges - Osman Okkan

FESTİVALİN ÖNEMLİ PROGRAM BİLGİLERİ ŞÖYLE

Festival çerçevesinde önemli etkinliklerden bazıları şöyle:

4 Mart Cumartesi Açılış- Tafelhalle-

5 Mart Pazar Sanatçı Zülfü Livaneli söyleşi –Festsaal-

6 Mart Pazartesi Acık Oturum NSU Davası -Festsaal-

11 Mart Cumartesii Ödül Töreni – Festsaal –

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