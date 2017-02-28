Nürnberg Film Festivali'ne Zülfü Livaneli ve Ara Güler konuk olacak

Üçüncü Konuk Sanatçı Zülfü Livaneli
Festivalin üçüncü konuğu 50. sanat yılını kutlayacak olan müzisyen-yönetmen-yazar Zülfü Livaneli olacak. Taffelhalle’de yapılacak açılışta, Nürnberg büyükşehir belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ile Nurnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’de yer alacak.
Açılış filmi Ara Güler’den
Bu yılın açılış filmi rejisini Ara Güler’in üstlendiği “Kahramanın Sonu” ve Ara Güler üzerine Osman Okan tarafından hazırlanan “Ara Güler – Bir İstanbul Efsanesi” olacak.
Onur Konukları, Zülfü Livaneli, Osman Okkan, Bruno Barbey, Ülker Livaneli Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk
Müzik dinletisi
Henning Schmiedt (Piano, Berlin)
Erman İmayan (Cello, İstanbul)
Çeviriler
Recai Hallaç
AÇILIŞ PROGRAMI
20:30 Ara ve Resepsiyon
21:15 Kısa Film
Bir Kahramanın Sonu (Ara Güler)
Belgeseli
Bir İstanbul Efsanesi (Osman Okkan)
Film sonrası söyleşi
Ara Güler - Jürgen Jürges - Osman Okkan
FESTİVALİN ÖNEMLİ PROGRAM BİLGİLERİ ŞÖYLE
Festival çerçevesinde önemli etkinliklerden bazıları şöyle:
4 Mart Cumartesi Açılış- Tafelhalle-
5 Mart Pazar Sanatçı Zülfü Livaneli söyleşi –Festsaal-
6 Mart Pazartesi Acık Oturum NSU Davası -Festsaal-
11 Mart Cumartesii Ödül Töreni – Festsaal –