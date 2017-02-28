Nürnberg Film Festivali'ne Zülfü Livaneli ve Ara Güler konuk olacak

Nürnberg’de 22.'si yapılacak Türkiye-Almanya film festivali, 4 Mart’ta izleyici ile buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 gün boyunca 40 filmin gösterileceği festivalde elliden fazla sanatçı konuk olacak. Festivalin geleneksel onur ödülleri Alman sinemasının görüntü yönetmeni Jürgen Jürges ve fotoğraf sanatçısı İstanbul’un gözü olarak da adlandırılan ve Türkiye’de sinemada görselliği derinden etkileyen Ara Güler’e verilecek.Üçüncü Konuk Sanatçı Zülfü LivaneliFestivalin üçüncü konuğu 50. sanat yılını kutlayacak olan müzisyen-yönetmen-yazar Zülfü Livaneli olacak. Taffelhalle’de yapılacak açılışta, Nürnberg büyükşehir belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ile Nurnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’de yer alacak.Açılış filmi Ara Güler’denBu yılın açılış filmi rejisini Ara Güler’in üstlendiği “Kahramanın Sonu” ve Ara Güler üzerine Osman Okan tarafından hazırlanan “Ara Güler – Bir İstanbul Efsanesi” olacak.Onur Konukları, Zülfü Livaneli, Osman Okkan, Bruno Barbey, Ülker Livaneli Menderes Samancılar, Nebil ÖzgentürkMüzik dinletisiHenning Schmiedt (Piano, Berlin)Erman İmayan (Cello, İstanbul)ÇevirilerRecai HallaçAÇILIŞ PROGRAMI20:30 Ara ve Resepsiyon21:15 Kısa FilmBir Kahramanın Sonu (Ara Güler)BelgeseliBir İstanbul Efsanesi (Osman Okkan)Film sonrası söyleşiAra Güler - Jürgen Jürges - Osman Okkan

FESTİVALİN ÖNEMLİ PROGRAM BİLGİLERİ ŞÖYLE

Festival çerçevesinde önemli etkinliklerden bazıları şöyle:

4 Mart Cumartesi Açılış- Tafelhalle-

5 Mart Pazar Sanatçı Zülfü Livaneli söyleşi –Festsaal-

6 Mart Pazartesi Acık Oturum NSU Davası -Festsaal-

11 Mart Cumartesii Ödül Töreni – Festsaal –