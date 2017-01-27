Taner Tüzün, Nürnberg, 27 Ocak ( ) 26 Yıldır Almanya’da faaliyet gösteren Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Şırnak –İdil Duruköy ilkokulundaki öğrencilere giysi ve yardım malzemeleri hediye etti. Başkan Gülseren Suzan Menzel, giysi ve malzemelerin, esnafın da kazanması için Nusaybin’den alındığını ifade ederek, yardımdan 25 öğrencinin faydalandığını dillendirdi. Gülseren Suzan Menzel’e anne diye hitap eden öğrenciler, hediyeler için ona teşekkürlerini sundular. OKUL İHTİYACLARI KARŞILANDI. Okul ihtiyaçları bu kente gelen Başkan Gülseren Suzan Menzel tarafından karşılanırken, öğrenciler kış gününde yeni anorak ve ayakkabılarına çok sevindi. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel, yardımların her yıl çeşitli okullara yapıldığını söyledi.
Nurnberg'de Kadınlar Kulübü'nden Şırnak'taki ilkokul öğrencilerine giysi desteği
Taner Tüzün, Nürnberg, 27 Ocak ( ) 26 Yıldır Almanya’da faaliyet gösteren Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Şırnak –İdil Duruköy ilkokulundaki öğrencilere giysi ve yardım malzemeleri hediye etti. Başkan Gülseren Suzan Menzel,...
27 Ocak 2017 Cuma 12:13
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