Nürnberg Başkonsolosluğu'nda kadınlara gül yağdı

Taner Tüzün / Nürnberg , 8 Mart ) - 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, konsolosluğa işlem yaptırmak için gelen kadınlara ve konsolosluk kadın çalışanlarına birer gül vererek, onların dünya gününü kutladı.

Gürol Baş, kadın haklarının önemini ve kadın haklarının toplum hayatındaki rollerini vurgulayarak, onların bu mutlu gününü kutluyorum dedi. Kadınlarda, Nürnberg Başkonsolosluğunun bu jestine teşekkür ederek, bizleri hatırlayan Başkonsolosumuz Yavuz Kül ve Konsolos Gürol Baş’a çok teşekkür ederiz dediler