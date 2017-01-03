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Nükleer santrallerin elektrik üretimi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Nükleer Enerji şirketi Rosatom, 2016 yılında Rusya nükleer santrallerin ürettiği elektrik enerjinin hacminin 2015 yılında göre yüzde 0.6 oranında artarak 196.366 milyar kilovat-saat seviyesine ulaştığını...

Nükleer santrallerin elektrik üretimi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Nükleer Enerji şirketi Rosatom, 2016 yılında Rusya nükleer santrallerin ürettiği elektrik enerjinin hacminin 2015 yılında göre yüzde 0.6 oranında artarak 196.366 milyar kilovat-saat seviyesine ulaştığını bildirdi.

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçyov yaptığı açıklamada, 2030 yılında Rusya nükleer santrallerinde üretilen elektrik enerji hacminin 2015 yılına göre yüzde 17 oranında artarak 229 milyar kilovat-saat seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

2016 yılı için planlanan elektrik enerjinin hacmi 195.217 milyar kilovat-saat düzeyindeydi. Daha önce yapılan tahminlere göre, Rusya nükleer santrallerin ürettiği elektrik enerji hacminin 199 milyar kilovat saat seviyesine varması bekleniyordu. 2015 yılında Rusya nükleer santralleri rekor kırarak 195 milyar kilovat-saat enerji üretti, 2014 yılında ise bu rakam 180.5 milyar kilovat-saat seviyesindeydi.

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