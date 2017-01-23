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Nüfusunun beş katı turist geldi

Ersin Arslan / Reykjavik, 23 Ocak () – Kuzey Atlantik’te ada ülkesi 330 bin nüfuslu İzlanda’ya 2016 yılında nüfusunun beş katı turist geldi. Turizm sektörü yıllarca ülkenin en önemli gelir kaynağı balıkçılığı geçerek birinci sıraya...

Nüfusunun beş katı turist geldi

Ersin Arslan / Reykjavik, 23 Ocak () – Kuzey Atlantik’te ada ülkesi 330 bin nüfuslu İzlanda’ya 2016 yılında nüfusunun beş katı turist geldi. Turizm sektörü yıllarca ülkenin en önemli gelir kaynağı balıkçılığı geçerek birinci sıraya oturdu. İzlanda Turizm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre İzlanda’nın Keflavik Havalimanı’ndan 2016 yılında ülkeye giriş yapan turist sayısı 2015 yılına göre yüzde 40 artış göstererek yaklaşık bir milyon 800 bin kişiye ulaştı. Ülkenin diğer havalimanlarından ve deniz yoluyla giriş yapanlar günü birlik turist sayıldığından bu rakama dahil edilmedi. Turist sayısındaki artışın yılın 12 ayı için de geçerli olduğu belirtilen raporda en büyük artışın ise yüzde 76 ile gündüzün en kısa ve en soğuk olduğu Aralık ayında gerçekleştiği belirtildi. Bir çok İzlandalıya göre turizmdeki patlama 2010 yılında Eyjafjallajökull volkanının kül püskürtmeye başlamasıyla ivme kazandı. Havaya yayılan küller nedeniyle Avrupa hava trafiği felce uğrarken Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen güneyinde yer alan ada ülkesi İzlanda dünya kamuoyunun gündemine oturdu ve dünya medyasının yayınladığı ülkenin doğal güzelliklerinin sergilendiği fotoğraflar turistlerin ilgisini çekti. Volkanik sıcak su lagunları, volkanları, glasiyer (buzul) mağaraları,İzlanda atları ve eşsiz doğal güzellikleri ile tanınan İzlanda’ya gelen turistler arasında ise ABD’li turistler 415 bin kişi ile başı çekti. ABD’li turistleri sırasıyla İngiliz, Alman ve Fransız turistler izledi. Çinli turistler ise 67 bin kişi ile Kanadalıların ardından altıncı sırayı aldı.

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