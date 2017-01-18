NSU davasında Bilirkişi: Zschäpe’nin cezai ehliyeti tam

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 18 Ocak () - Almanya’nın Münih kentinde 8’i Türk 10 kişinin öldürüldüğü NSU davasında baş sanık olarak yargılanan Beate Zschäpe’nin ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı.

Bilirkişi olarak görev yapan psikiyatrist Henning Sass, sanık Beate Zschäpe’nin ruh sağlığına ilişkin hazırladığı raporun ön değerlendirmesinde Zschäpe’nin cezai ehliyetinin tam olduğunu söyledi. Sass, cezai sorumluluğu sınırlayacak hiçbir durumun bulunmadığını belirtti.

Zschäpe’de aşırı sağcı düşüncelerden vazgeçtiğine dair davranış değişikliği gözlemlemediğini de kaydeden Sass, iddianamede talep edildiği gibi Zschäpe’nin ceza almasının dışında, toplum için tehlike arz ettiği gerekçesiyle önleyici gözaltı koşullarının bulunduğuna dikkat çekti.

Zschäpe’nin kendisinin lanse etmeye çalıştığı gibi "zayıf, bağımlı, kabullenmiş itaatkâr bir kişi” olmadığını kaydeden Sass, aksine Zschäpe’nin kendine güvenen, kendi kendine yeten, gururlu ve inatçı bir kişilik olduğunu söyledi. Zschäpe’nin davranışlarında pişmanlık gözlemlemediğini de ifade eden Sass, sanığın cinayetlere ilişkin verdiği tepkileri ise samimi bulmadığını söyledi.

Almanya’da 2000-2007 yılları arsında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü NSU’nun hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe, cinayetlerle birlikte bombalı saldırılar ve çok sayıda soygundan yargılanıyor. Cinayetleri NSU’nun intihar eden üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın işlediğini savunan Zschäpe, kendisinin cinayetlerdeki sorumluluğunu reddediyor.