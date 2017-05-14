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NRW seçimlerini de Merkel’in partisi kazandı, eyalet başbakanı istifa etti

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 14 Mayıs ()-  Martin Schulz liderliğindeki SPD, bu yıl yapılan üçüncü eyalet seçiminden de Merkel'in partisine karşı yenilgiyle ayrıldı. SPD'li eyalet başbakanı görevinden istifa etti. Yaklaşık 18 milyonluk...

NRW seçimlerini de Merkel’in partisi kazandı, eyalet başbakanı istifa etti

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 14 Mayıs ()-  Martin Schulz liderliğindeki SPD, bu yıl yapılan üçüncü eyalet seçiminden de Merkel'in partisine karşı yenilgiyle ayrıldı. SPD'li eyalet başbakanı görevinden istifa etti.

Yaklaşık 18 milyonluk nüfusuyla Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) yapılan eyalet parlamentosu seçimlerini, Hıristiyan Demokrat Birliği partisi CDU kazandı. Sosyal Demokrat Parti SPD, kısa süre öncesinde yapılan Saarland ve Schleswig Holstein eyalet seçimlerinin ardından Genel Başkan Martin Schulz liderliğinde üçüncü yenilgisini aldı. 13 milyon seçmenin bulunduğu NRW’de seçimlere 31 parti katıldı. İki bin dolayında aday 181 üyeli eyalet parlamentosuna girmek için yarıştı.

Katılım yüzde 66 düzeyinde

Katılımın yüzde 66 düzeyinde gerçekleştiği seçimlerde, yerel saatle 19:00 itibariyle açıklanan son sandık sonuçlarına göre, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği partisi CDU oyların yüzde 34.2’ünü alarak birinci parti oldu. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti SPD ise, 2012’ye göre 10 puanı aşan kayıp yaşadı ve yüzde 30.6 oy oranıyla ikinciliğe düşerek iktidarı kaybetti. Hür Demokrat Parti FDP yüzde 11.8, Almanya için Alternatif partisi AfD yüzde 7.8, Yeşiller yüzde 6.1, Sol Parti ise yüzde 5 oy oranıyla NRW parlamentosuna girmeyi başaran partiler oldu. 

Başbakan Kraft, partideki görevinden istifa etti

NRW’de tarihinin en kötü sonucunu alan SPD'li eyalet başbakanı Hannelore Kraft, seçim sonuçlarının ortaya çıkması üzerine alınan yenilginin sorumluluğunu üstlenerek, SPD’nin eyalet başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

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