Norveç’te elektrikli ve hibrid araç satışı fosil yakıtlıları geçti

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Ocak () - Norveç'teki elektrikli ve hibrid otomobillerin satışı, geçen yıl fosil yakıtlarla çalışan otomobil satışlarını geçerek, ülkenin taşıt emisyonlarını sınırlamada küresel bir lider olma konumunu güçlendirdi.

Temiz enerjiyle çalışan araçlarda öncü olarak görülen Norveç, elektrikli otomobil satışlarında önemli kolaylıklar ve kullanım süresince de vergi ve benzeri maliyetlerde birçok indirim sağlıyor.

Norveç'in elektrikli araçlarda liderliği, yeni teknolojiyi daha uygun fiyatla erişilebilir kılan devasa devlet destekleri ve vergi indirimleri ile hız kazandı. Elektrikli otomobiller için ülke çapında şarj istasyonları ağı her geçen gün genişletildi.

Elektrikli otomobil sürücülerine, bu avantajların dışında, daha ucuz park yeri, yoğun saatler süresince otobüs yollarının kullanılması ve yol geçiş ücretlerinin büyük çoğunluğundan muafiyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Dünyadaki diğer ülkeler de hibrid ve elektrikli otomobillere yönelik destekleri artırmaya başladı.

Çin ülkedeki hava kalitesini iyileştirmeye ve yeni araç teknolojisine adapte olmaya çalışırken, hükümet 2025 yılına kadar, satılan beş arabadan birinin alternatif yakıtlı olmasını amaçlıyor.

Fransa ve Birleşik Krallık da 2040 yılına kadar benzinli ve dizel yakıtlı otomobil satışlarını durdurmayı planlıyor.

Ancak, bu konuda dünyanın geri kalanından oldukça ileride olan Norveç'in Karayolu Trafiği Danışma Kurulu (OFV) tarafından yayınlanan verilere göre, geçen yıl Norveç’te satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 52'si alternatif yakıtlarla çalıştı.

OFV direktörü Oyvind Solberg Thorsen yaptığı açıklamada, "Bu eğilim git gide artacak; çünkü, hem yol güvenliği hem de çevre için iyi" dedi.

Norveç Elektrikli Araçlar Birliği Genel Sekreteri Christina Bu, elektrikli otomobillerin satışının daha da yüksek olabileceğini, ancak bazı müşterilerin Tesla'nın “Model 3” gibi daha yeni modellerini beklemeye devam ettiğini söyledi.

Elektrikli araçlar şu anda küresel pazarın sadece küçük bir bölümünü oluştursa da, yalnızca elektrikli modeller üreten Tesla ve Volkswagen gibi devler de dahil olmak üzere, otomobil üreticileri, bu araçların yakında geleneksel arabalardan hem daha ucuz olması, hem de her yerde bulunması için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor.

Şarj istasyonlarına yapılan yatırımlar ve elektrikli araçlara bağlı diğer teknolojik yatırımlar da artıyor.

General Motors ve Ford Motor, araç üretiminde elektrikli araçlara ağırlık vereceklerini, Volvo ise içten yanmalı motoru yavaş yavaş kaldıracağını açıkladı.

Oslo yakınlarında Baerum'da yaşayan bir otobüs şoförü Adam Curylo için elektrikli otomobillerin sınırlamaları var.

Curylo, yol ücretlerini ödemekten kaçınabileceği için Nissan Leaf elektrikli araba satın aldı ancak şehir içi sürüşlerde iyi bir performans göstermesine rağmen, daha kırsal alanlarda şarj noktalarının olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve ekledi:

"Bundan nefret ediyorum, ne zevkli ne de pratik. Şu anda elektrikli otomobil kullanmamızın sebebi ucuz olması. Ancak bu geçici bir çözüm. Elektrikli otomobiller gelecek değil."