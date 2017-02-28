Norveç Varlık Fonu her vatandaş için 171 bin dolar değerinde

Ersin Arslan / Oslo, 28 Şubat () - Dünyanın en büyük varlık fonu olarak bilinen Norveç Varlık Fonu'nun büyüklüğü 900 milyar dolara çıkarak, her vatandaş için 171 bin dolar değerine ulaştı. Elindeki kaynakları, küresel piyasalarda hisse senedi ve tahvillere yatırarak değerlendiren Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Yngve Slyngstad Fon'un geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2.17 getiri sağladığını açıkladı. Norveç hükumeti, ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle kurulan Fon'un kaynaklarından ilk kez, Petrol fiyatlarının ciddi oranda düştüğü 2016 yılında kamu harcamaları yaptı.