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Norveç nüfusunun yüzde 17’si göçmen kökenli

Ersin Arslan / Oslo, 3 Mart () - Norveç nüfusunun yüzde 17’sinin göçmen kökenli olduğu açıklandı. Norveç’in geçtiğimiz yıl aldığı göç büyüklüğü ise, son 15 yılın en düşük göç oranında gerçekleşti. Norveç İstatistik...

Norveç nüfusunun yüzde 17’si göçmen kökenli

Ersin Arslan / Oslo, 3 Mart () - Norveç nüfusunun yüzde 17’sinin göçmen kökenli olduğu açıklandı. Norveç’in geçtiğimiz yıl aldığı göç büyüklüğü ise, son 15 yılın en düşük göç oranında gerçekleşti.

Norveç İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre geçtiğimiz yıl 26.400 dış göçün yaşandığı Norveç’in 5 milyon olan nüfusunun 884 binini göçmen kökenliler oluşturuyor.

İstatistiki verilerde Norveç’e göçmüş kişilerle, göçmen bir anne-babadan doğanlar ’göçmen kökenli’ olarak kabul ediliyor.

Dün yayınlanan verilere göre Suriyeliler geçen yıl ülkeye gelen göçmenlerin çoğunluğunu oluştururken, Polonya kökenliler 97.200 nüfusla Norveç’li en büyük göçmen kökenli grubu olma özelliğini sürdürüyor.

İkinci ve üçüncü büyük göçmen kökenli grubu Litvenya ve İsveçliler oluştururken, Somalililer 29 bin kişi ile dördüncü kalabalık grubu oluşturuyor.

Başkent Oslo’da ise 666 bin 800 kişi olan nüfusun yüzde 33’ü göçmen kökenlilerden oluşuyor.

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