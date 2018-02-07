Norveç Kış Olimpiyatlarına altı bin dozdan fazla astım ilacı gönderdi

İstanbul, 7 Şubat () – Norveç Olimpik Takımı Kış Olimpiyatları’na altı bin dozdan fazla astım ilacı gönderdi. NRK haber kanalının haberine göre bu rakam Finlandiya ve İsveç’in gönderdiği miktarın birkaç kat fazlası.

Pyeongchang’a gönderilen altı bini aşkın ilacı hakkında konuşan, Olimpik Oyunlardaki Norveç Sağlık Ekibi lideri Mona Kjeldsberg, “Ne kadar doza ihtiyacımız olabileceğini bir önceki Olimpik Oyunlardan biliyoruz. Yolladığımız doz miktarı yüksek görünebilir, ancak her bir doz kişisel kullanılacak” dedi.

