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Norveç Kilisesi’nden 'eşcinsellerden özür dileyin' çağrısı

Ersin Arslan / Oslo, 27 Ocak () – Norveç Kiliseler Konseyi açılış toplantısında eşcinsellerden özür diledi.  Geçtiğimiz yılki toplantısında eşcinsellerin kilisede evlenmelerinin önünü açan kararı alan Norveç Kiliseler Konseyi’nin...

Norveç Kilisesi’nden 'eşcinsellerden özür dileyin' çağrısı

Ersin Arslan / Oslo, 27 Ocak () – Norveç Kiliseler Konseyi açılış toplantısında eşcinsellerden özür diledi. 

Geçtiğimiz yılki toplantısında eşcinsellerin kilisede evlenmelerinin önünü açan kararı alan Norveç Kiliseler Konseyi’nin bu yılki toplantısı, gördükleri muameleden dolayı Norveçli eşcinsellerden özür dilenmesi çağrısıyla açıldı.

Norveç Kiliseler Konseyi toplantısında açış konuşması yapan Konsey Başkanı Kristin Gunleiksrud Raaum ‘‘Ben birçok lezbiyen, biseksüel, gay ve trans insanın gördükleri muamele sonucu yaşadıklarından kuvvetle uzak durmaya çalışacağım. Yaşadıkları acıya yakından şahit oldum. Yaşamların, inançların paramparça olduğunu gördüm.’’ diye konuşarak kilisenin, gördükleri muameleden dolayı bu grup ve kişilerden özür dilemesi çağrısında bulundu.

Geçen yıl yapılan Konsey toplantısında 20 yıldır Norveç Kilisesi’nde süren tartışma ve çatışmalardan sonra eşcinsel vatandaşların kilisede evlenebilmeleri 88 oya karşı 155 oyla kabul edilmişti.

Bu yıl konsey toplantısının tartışmalarının ana konusu ise kilisedeki evlilik törenleri sırasında kullanılacak dilin nasıl formüle edileceği olacak.

Konsey Başkanı Kristin Gunleiksrud Raaum bu konuda da ‘‘Bu toplantıda aynı cinsten evliliklerde de herkes tarafından benimsenecek ayin metnine karar vermeliyiz. Bu bir dönüm noktası ve tarihi bir gün. Lezbiyen, biseksüel, gay ve trans kişilerin birbirlerine karşı olan sevgilerini ifade etmelerinin aşağılayıcı bir şey olarak görülmesine son verilmelidir. LGBTİ mensupları tarih boyunca birçok haksızlıkla karşılaşmışlardır. Evlilik kararı bu haksızlıkları biraz da olsa tamir edecektir.” dedi.

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