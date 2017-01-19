Normandiya Dörtlüsü faaliyetlere ivme kazandıracak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptıkları telefon konuşmasında Minsk anlaşmalarının hayata geçirilme sürecini görüştüler.

Liderler, Ukrayna krizinin çözülmesi konusundaki genel durumdan memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Donbass’da temas hattındaki durumun tırmanmasına ve temas grubundaki çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Ülke liderleri Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin çözülmesi için ortak çabaların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Normandiya Dörtlüsü çerçevesinde faaliyetlere ek ivme kazandırılması konusunda anlaşıldı. Bu sebepten dolayı, yakın zamanda çeşitli düzeylerde ortak etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor” denildi.