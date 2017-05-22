Noel Baba’nın kemikleri 930 yıl sonra ilk kez başka bir ülkede sergilenmeye başlandı

Esma Çakır / Roma, 22 Mayıs () Antalya’nın Demre (Myra) ilçesinden 1087 yılında İtalya’ya kaçırılan, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas’nın kemiklerinden bir parça, sergilenmek üzere ilk kez başka bir ülkeye, Rusya’ya gönderildi. Türkiye, birçok kez bu kemiklerin iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

İtalyan denizciler tarafından 930 yıl önce Demre’deki mezarından alınarak, Bari kentine götürülen Aziz Nikolas’ın kemikleri, aynı yıllarda kendi adına inşa edilen San Nicola Bazilikası’nda sergilenmeye başlanmıştı.

Ortodoksların “Mucizevi Nikolas” diye andıkları Aziz Nikolas’ın kalıntılarından bir parça, o tarihten bu yana ilk kez bulunduğu kiliseden çıkarıldı.

Tüm Hristiyanlık dünyası için en ünlü ve önemli azizler arasında yer alan Nikolas’ın sol kaburga kemiğinden 13 santimlik bir parça, Katolik Kilisesi’nden bir heyet ve İtalyan yetkililerin eşlik ettiği özel bir uçakla Pazar günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya gönderildi.

Kemik parçası, Kurtarıcı İsa Kilisesi’nde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yönettiği bir ayinle kabul edilerek, 12 Temmuz’a kadar sergileneceği yere kondu.

Binlerce ziyaretçinin görmesi beklenen kalıntının, daha sonra St. Petesburg kentine, buradan da 28 Temmuz’da tekrar İtalya’ya gönderileceği kaydedildi.

KARAR, PAPA İLE PATRİK KİRİLL BULUŞMASINDA ALINDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Aziz Nikolas’ın kemiğinin bu ülkeye gönderilmesi kararı, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill’in geçen yıl Küba’da gerçekleştirdikleri tarihi buluşma sırasında alındı.

Doğu ve Batı kiliselerinin 1054 yılında ayrılmasının ardından gerçekleşen tarihi buluşmada, 962 yıl sonra ilk kez ortak bir bildiriye imza atılmıştı.

Bu nedenle Aziz Nikolas’ın kemiğinin Rusya’ya gönderilmesi, yönetim merkezi Vatikan’da olan Katolik Kilisesi’nin, Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkileri iyileştirme yolundaki önemli jestlerden biri olarak görülüyor.

Kalıntıyı Rusya’ya götüren heyette yer alan Katolik din adamları, “olağanüstü” diye niteledikleri bu girişimin, barış ve kiliseler ile halkların birliği için sembolik bir katkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

İtalya’da görev yapan Ortodoks din adamı Peder Andrey Boytsow, her yıl Rus Kilisesi’ne bağlı binlerce Ortodoks’un Bari kentine gelerek Aziz Nikolas’ın kalıntılarını ziyaret ettiğini belirterek, “Bu vesileyle yaklaşık 2-3 milyon kişi artık bu kalıntılara ait bir parçayı kendi ülkesinde ziyaret edebilecek” dedi.

TÜRKİYE KEMİKLERİN İADESİNDEN YANA

Hz. İsa'dan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğup Myra'da (Demre) episkoposluk yaptığı belirtilen Nikolas, öldükten sonra “aziz” olarak kabul gördü.

Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizi olarak anılan Nikolas, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde saygı gördü.

Avrupa'nın kuzey ülkelerinde “çocukların koruyucusu ve sevindiricisi” olduğuna inanılan “Noel Baba” geleneği, Aziz Nikolas inancıyla bütünleştirilerek yarı dini popüler efsanevi bir kültürün ortaya çıkarılması sağlandı.

1087 yılında kemikleri İtalya’ya götürülünce Nikolas'ın Avrupa'daki ünü büyük oranda arttı ve Bari bir hac merkezi haline geldi.

Birçok Avrupa ülkesinde 6 Aralık, "Aziz Nikolas" hayırseverlik ve armağan verme günü olarak kutlanmakta,

Türkiye, Aziz Nikolas’ın kalıntılarının, "doğduğu ve öldüğü" topraklara iade edilmesinden yana.

2011 yılında İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştiren dönemim Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada,

“Yakında siz İtalyanlarla da büyük kavgalar edeceğiz" diyerek, Aziz Nikolas'ın kemiklerinin İtalya'nın Bari kentine kaçırılmasıyla ilgili yasal talepte bulunacakları sinyalini vermişti.

Bakan Günay, "Aziz Nikolas'ın şu an Demre'de kilisesi ve evi binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor, ama kemikleri Bari'de. Henüz yasal olarak bir girişimde bulunmadık" demişti.