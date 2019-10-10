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Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Nobel 2018 ve 2019 Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Nobel Edebiyat ödülü, Olga Tokarczuk’a verilirken, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise Peter Handke’nin oldu. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk sahip oldu....
DIŞ HABERLER 10.10.2019, 16:52
Nobel 2018 ve 2019 Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Nobel Edebiyat ödülü, Olga Tokarczuk’a verilirken, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ise Peter Handke’nin oldu.
2018 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk sahip oldu. Tokarczuk’un ‘sınırlar arası geçişleri bir yaşam biçimi olarak ansiklopedik bir tutkuyla temsil eden anlatısal hayal gücü’ nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtilirken; 2019 Nobel Edebiyat ödülü ise Avusturyalı yazar Peter Handke’nin oldu. Handke’nin, ‘insan deneyiminin özgünlüğünü ve sınırlarını dilbilimsel ustalıkla araştıran etkili yapıtları’ nedeniyle ödüle layık görüldüğü açıklandı.
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