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Nijerya’da silahlı saldırganlar iki köye saldırdı: 34 ölü

Nijerya’da silahlı saldırganlar iki köye saldırdı. Saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar, Nijerya’nın Zamfara eyaletinde yer alan Tungar Kafau ve Gidan Wawa köylerine yerel saat ile 17.00 sıralarında saldırdı. Saldırıda,...

Nijerya’da silahlı saldırganlar iki köye saldırdı: 34 ölü
Nijerya’da silahlı saldırganlar iki köye saldırdı. Saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.
Silahlı saldırganlar, Nijerya’nın Zamfara eyaletinde yer alan Tungar Kafau ve Gidan Wawa köylerine yerel saat ile 17.00 sıralarında saldırdı. Saldırıda, 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yerel medya, saldırganların köye motosikletler ile girdiğini ve rastgele ateş açmaya başladıklarını bildirdi.

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