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Nijerya’da iki intihar bombacısı vurularak öldürüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak () – Nijerya'da, intihar bombacısı oldukları ileri sürülen iki genç kız askerler tarafından vurularak öldürüldü. Nijerya güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, çocuk yaşta olan iki kızın, geçen...

Nijerya’da iki intihar bombacısı vurularak öldürüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak () – Nijerya'da, intihar bombacısı oldukları ileri sürülen iki genç kız askerler tarafından vurularak öldürüldü.
Nijerya güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, çocuk yaşta olan iki kızın, geçen hafta 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir intihar saldırısıyla bağlantılı oldukları ileri sürüldü.
Gulf News sitesinin haberine göre, Gamboru kentinde devriye gezen askerler, sabahın erken saatlerinde patlayıcı yelekler giydiği belirtilen kızların arkasından ateş açtı; olayla ilgili üçüncü bir kız gözaltına alındı.
Kamerun sınırındaki kasabadan görgü tanığı Umar Kachalla, "Askerler tarafından patlayıcı yelekle bulunan üç genç intihar bombacısından ikisi öldürüldü, biri tutuklandı. Askerler gençlerin yeleklerini çıkarmalarını istedi; ancak, reddedince birlikler tarafından vurularak öldürüldü" dedi.
Bir başka görgü tanığı Shehu Mada da, askerler patlayıcı yeleğini yakınlardaki boş bir binaya attığını ileri sürdükleri üçüncü bir kız daha görüp gözaltına aldılar.
Bombalı saldırı girişimi, Nijerya Boko Haram tarafından Noel sezonu boyunca düzenlenen saldırılarda artış olduğu için terörist grubuna karşı başlattığı büyük bir operasyonun ardından gerçekleşti.
Geçen Çarşamba, bir intihar bombacısının sabah namazı sırasında Gamboru'daki camiye yaptığı saldırıda 14 kişi öldü. Boko Haram, daha önce bir ticaret merkezi olan kasabayı Ağustos 2014'te ele geçirmesinin ardından komşu Ngala ile birlikte, bir yıldan uzun süre kontrol altında tutmuştu.
Nijerya birlikleri, her iki kasabayı Çad kuvvetlerinin yardımıyla Eylül 2015'te geri aldı.
Bölgenin yeniden ele geçirilmesine rağmen, Boko Haram, intihar saldırılarının yanında, birliklere ve araçlara pusu kurmaya ve çiftçilere saldırmaya devam ediyor.

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