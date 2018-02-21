Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

Nijerya polisi en az 110 kız öğrencinin Boko Haram saldırısı sonrasında kayıp olduğunu duyurdu

İstanbul, 21 Şubat () - Nijerya polisi, en az 110 kız öğrencinin, terör örgütü Boko Haram saldırısı ardından, kayıp olduğunu ve öğrencilerin Boko Haram üyeleri tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü duyurdu. Yerel medyaya...

Nijerya polisi en az 110 kız öğrencinin Boko Haram saldırısı sonrasında kayıp olduğunu duyurdu

İstanbul, 21 Şubat () - Nijerya polisi, en az 110 kız öğrencinin, terör örgütü Boko Haram saldırısı ardından, kayıp olduğunu ve öğrencilerin Boko Haram üyeleri tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü duyurdu.
Yerel medyaya açıklama yapan, Nijerya’nın Yobe bölgesinden bir polis yetkilisi, Pazartesi günü Dapchi kentinde bulunan bir okula Boko Haram üyelerinin saldırısı sonrasında kız öğrencileri kayıp olduğunu söyledi.
Yobe bölgesi yetkilileri, durumun 2014 yılında Boko Haram’ın Chibok bölgesinden 276 öğrenciyi kaçırmasını akıllara getirdiğini belirttiler.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314