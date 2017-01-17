Nijerya ordusu, ‘yanlışlıkla’ mülteci kampını bombaladı (1)

Edip Sönmez / İstanbul, 17 Ocak, () – Nijerya hava kuvvetleri, terör hedefi zannederek ‘yanlışlıkla’ bir mülteci kampını vurdu. Korkunç olayda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada, Boko Haram terör örgütüne karşı görevde olan Nijerya Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı, yanlışlıkla bir sığınmacı kampını bombalayarak, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu. Ölen ve yaralananlar arasında sığınmacıların yanı sıra, yardım görevlilerinin de olduğunu belirtiliyor.