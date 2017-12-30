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NHC: Yıl boyu oluşan kasırgalar iklim değişikliğinin sonucu olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık () - ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) verileri, 2017 yılı genelinde gerçekleşen kasırgaların şiddetindeki artışın iklim değişikliği kaynaklı olabileceğini ortaya koyuyor. NHC verilerine göre, 2017...

NHC: Yıl boyu oluşan kasırgalar iklim değişikliğinin sonucu olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık () - ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) verileri, 2017 yılı genelinde gerçekleşen kasırgaların şiddetindeki artışın iklim değişikliği kaynaklı olabileceğini ortaya koyuyor.
NHC verilerine göre, 2017 yılında çeşitli yerlerde birçok zarara neden olan kasırgalar iklim değişikliğinin bir yan etkisi olarak görülüyor. Yıl boyunca dünya genelinde 10'u büyük toplam 17 kasırga oldu ve tamamı art arda gerçekleşti. En son 1893 yılında bu sayıda ve şiddette kasırga oluştuğu kaydedilmişti.
NHC'nin verilerine göre, Ağustos ayında ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen Harvey kasırgası süresince, 1,539 milimetre ile rekor düzeyde yağmur yağdı ve 500 yılda bir görülebilecek yükseklikte sellere neden oldu.
Harvey kasırgası, ABD yönetimine 200 milyar dolar zarar verirken, Eylül ayında Karayipler'de gerçekleşen Irma kasırgası Atlantik üzerinde şu ana kadar görülen en büyük ikinci kasırga olarak kaydedildi.
Kaydedilen yüksek verilere karşın 2017'de oluşan kasırgalar şimdiye kadarki en şiddetli kasırgayı geçemedi. Fakat 2017 yılındaki kasırgalar toplamda 385 milyar dolar zarar yol açarak en masraflı hava olayı olarak gözlemlendi.
İklim değişikliğinin kasırgaların oluşumu ve şiddetini arttırdığı söylenirken, NHC'nin yayınladığı tabloda 1924 yılından bu yana 33 adet 5'inci kategori kasırgası oluştuğunu ve bu kasırgalardan 11'inin son 14 yılda kaydedildiğini belirtildi. Deniz veya okyanus sularının ısınması, oluşan kasırgaların iklim değişikliğinden etkilenmiş olma ihtimalini doğrularken, iklim değişikliği sebebiyle artan deniz suyu seviyeleri de kasırgaların etkilerini arttırıyor. (Fotoğraflı)

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