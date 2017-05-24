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Newark’ta United uçağı kalkıştan vazgeçti, yolcular slide patlatılarak tahliye edildi

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - ABD’de Newark Havalimanı’nda meydana gelen olayda, motorundan alev uzayan United Havayolları'nın uçağı kalkıştan vazgeçti. Yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydıraklar patlatılarak tahliye edildi. 5...

Newark’ta United uçağı kalkıştan vazgeçti, yolcular slide patlatılarak tahliye edildi

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - ABD’de Newark Havalimanı’nda meydana gelen olayda, motorundan alev uzayan United Havayolları'nın uçağı kalkıştan vazgeçti. Yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydıraklar patlatılarak tahliye edildi. 5 kişi hafif yaralandı.

Olay Türkiye saatiyle 04.00’te meydana geldi. 124 yolcu ve mürettebatıyla kalkış için pist başına gelen United Havayolları’nın Newark'tan San Francisco'ya gidecek 1579 sefer sayılı Boeing 757 tipi yolcu uçağı, son kontrollerin ardından hızlanmaya başladı. Bu sırada sağ taraftaki motordan önce patlama sesi geldi. Ardından alev uzaması oluştu. Pilotlar hemen kalkıştan vazgeçti.

TAHLİYE SOL TARAFTAN YAPILDI

Uçağın durmasının ardından tahliye kararı alındı. Kabin memurları sağ taraftaki yangın riski nedeniyle uçağın sol tarafındaki acil çıkış kapılarını açtı. Slide’lar patlatıldı. Yolcular kapılara yönlendirilerek kısa sürede tahliye tamamlandı. Kapıdan çıkış sırasında 5 kişi hafif yaralandı. İlk müdahale, havalimanı itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// CEP TELEFONU KAYDI
Uçağın görüntüsü
Yolcuların tahliye edilmesi

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