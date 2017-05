New York’ta Türk Günü Yürüyüşü

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() TÜRK Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü New York’ta yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devlet desteği olmadan düzenlenen yürüyüşe...

21 Mayıs 2017 Pazar 02:45