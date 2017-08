New York’ta bir paket sigara için rekor fiyat

ABD’nin New York kentinde bir paket sigaranın fiyat en az 13 dolara çıktı. New York ülkede tütün ürünleri konusunda rekor fiyata ulaşırken, tüketicilerin sigara satın alabileceği lisanslı yerlerin sayısı da yarı yarıya düşürüldü. Uygulama Belediye Başkanı Bill De Blasio’nun imzalamasının ardından yürürlüğe girecek. Satıcılar paket fiyatı 10 buçuk dolardan en az 13 dolara çıkartılan sigaraları, bulundukları semtin sosyal-ekonomik koşullarına, kira giderlerine göre 13 dolardan daha yüksek fiyata da satabilecek. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunları ile mücadele kapsamında fiyatları yükseltme kararı aldıklarını açıklayan De Blasio ‘Yeni yasanın uygulanması ile birlikte kentimizde sigara içenlerin sayısını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda birçok hayatı kurtarmayı amaçlıyoruz’ dedi. De Blasio, kapalı alanlar, parklar, bazı sahiller ve alanlarda hali hazırda sigara içmenin yasak olduğunu anımsattı ve yeni uygulama ile birlikte New York’ta 900 bin kişinin tütün ürünleri tüketmeyi bırakacaklarını öngördüklerini belirtti. Şu anda 8 bin 300 işletmenin sigara satma yetkisi olduğunu, bu sayının da yarı yarıya düşürüleceğini aktaran De Blasio, sigara içilebilen yerler konusunda da yeni kısıtlamalar getirileceğini söyledi. New York’ta sigara içme oranları 2002’de yüzde 21,5 iken 2015 yılında yaklaşık 14,3'e geriledi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte bu oranın 2020 yılına kadar yüzde 12’ye düşeceğine inandıklarını açıkladı.