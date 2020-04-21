New York Times'tan Türkiye ile ilgil Koronavirüs iddiası! Tablo çok daha vahim olabilir

Amerikan New York Times gazetesi (NYT), Türkiye'de Koronavirüsü (Covid-19) kaynaklı ölümlerin resmi açıklamalardah çok daha fazla olabileceğini yazdı.

ABD’nin dünya nezdindeki saygın gazetelerinden New York Times, İstanbul’daki ölüm kayıtlarından derlediği bilgiye dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin resmi rakamların ve yapılan açıklamalardan çok daha büyük bir Koronavirüs felaketiyle karşı karşı olduğunu iddia eden haber yayınladı.

DİREKT ‘KORONA’YA BAĞLANAMAZ ANCAK…

New York Times tüm bu ölümlerin doğrudan Koronavirüsüne bağlanamayacağını vurgularken, sayıların salgının başlangıcıyla tesadüf eden ölümlerde çarpıcı bir artışı gösterdiğini yazdı. NYT, bunun “pandemi sisini dağıtmak ve gerçek zamanlı olarak verdiği zararı değerlendirmek için araştırmacılar tarafından başvurulan ilk gösterge” olduğunu yazdı.

Türk hükümetinin Covid-19’dan ilk ölümü 17 Mart’ta açıkladığının hatırlatıldığı haberde, New York Times tarafından derlenen istatistiklerin o dönemde İstanbul’daki tüm ölüm sayılarının tarihi ortalamaların çok daha üstünde olduğunu gösterdiğini yazdı. Gazete bu durumun ise virüsün birkaç hafta önce Türkiye’ye ulaştığının göstergesi olduğunu aktardı.

NYT haberinde, salgının ortasında herhangi bir ölüm istatistiğinin yanıltıcı olabileceğini ve “başlangıç niteliğinde” değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazete, birçok Avrupa ülkesinin “eksik” kabul ettiği ölüm istatistiklerini iyileştirmekle uğraştığını belirtti.