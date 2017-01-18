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New York Times muhabiri Türkiye’ye alınmadı

İstanbul 18 Ocak () – Dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Rod Nordland dün Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak istedi ancak gümrükten geçmesine izin verilmedi. Nordland’ın ülkeye girişine izin...

New York Times muhabiri Türkiye’ye alınmadı

İstanbul 18 Ocak () – Dünyaca ünlü New York Times gazetesinin muhabiri Rod Nordland dün Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak istedi ancak gümrükten geçmesine izin verilmedi. Nordland’ın ülkeye girişine izin verilmemesinin sebebi açıklanmadı ve Londra uçağına bindirilerek İngiltere'ye geri gönderildi.

New York Times gazetesi konuyla ilgili yayınladığı haberde, “Hükümetin yabancı basına yönelik baskılarını arttırması, 150’den fazla ülkede muhabirlik yapmış, Aralık ayından Türkiye’den haber geçmiş olan Nordland’ın ülkeye girişine engel oldu.” dedi.

Nordland, New York Times’ın haberine göre, “İçişleri Bakanlığı’nın listesindesiniz’ denilerek ülkeye alınmadı .

New York Times editörü Dean Baquet olayı basın özgürlüğüne karşı ‘haksız’ bir hamle olarak yorumlarken, gazetenin başkan yardımcısı David McCraw ise ilk defa bir muhabirlerinin Türkiye’ye girişinin yasaklandığını söyledi.

Türkiye’nin hapisteki gazeteci sayısından dünya lideri olduğu ve son dönemde ABD’li gazeteci David Lapeska ve Alman gazeteci Volker Schwenk’in de Türkiye’ye girişine izin verilmediği Rick Gladstone’un haberinde yer aldı.

 

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