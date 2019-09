New York'tan her gün 277 kişi göç ediyor

ABD’nin metropolleri içerisinde yüksek maliyetli barınma ve yaşam şartları yüzünden en fazla nüfus kaybeden şehir New York oldu.

Geçtiğimiz yılın nüfus verilerine göre, 2018 yılında New York’dan her gün 277 kişi taşındı. En çok göç veren büyük kentler sıralamasında, New York’u Los Angeles daha sonra da Chicago izledi.

Bloomberg, ABD’de 2018 yılında en büyük 100 kentteki göç hareketlerini ölçtü.

Verilere göre New York’ta yüksek emlak kiraları ve yerel vergiler şehirde yaşayanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmeye zorladı. Geçtiğimiz yıl 200 bin kişi New York’u terk etti.

Temmuz 2017 – 2018 yılları arasında tam 200 bin kişi New York’tan taşınırken, yaklaşık 100 bin de uluslararası göçmen aldı.

Los Angeles’tan 120 bin, Chicago’da da 84 bin kişi taşındı. Bu kentleri, Miami, Washington, San Francisco ve San Jose izledi.

Diğer yandan nüfus verilerine göre, aralarında Dallas, Phoenix, Tampa, Orlando ve Las Vegas’ın bulunduğu 10 kente her gün ortalama 100 kişi taşındı.

ABD’de göçmenlik uluslararası ve yerli olmak üzere iki kanaldan gerçekleşiyor. Yerli göçmenler ülkenin bir bölümünde yaşarken başka bir eyalete taşınan göçmenlerden oluşuyor.