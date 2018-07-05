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New York'ta protesto eylemleri Özgürlük Anıtı’na ulaştı

Nafiz Albayrak / New York, 5 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkeye kaçak yollarla giren ve "sığınma başvurusu" yapmaya çalışan aileleri çocuklarından ayırmak için uyguladığı "sıfır hoşgörü" politikasını protesto eylemi...

New York'ta protesto eylemleri Özgürlük Anıtı’na ulaştı

Nafiz Albayrak / New York, 5 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkeye kaçak yollarla giren ve "sığınma başvurusu" yapmaya çalışan aileleri çocuklarından ayırmak için uyguladığı "sıfır hoşgörü" politikasını protesto eylemi New York’ta, ABD’ye ilk gelen göçmenler anısına dikilen Özgürlük Anıtı’na ulaştı.
Trump yönetiminin sığınmacılara karşı uyguladığı ve binlerce çocuğun ailelerinden koparılmasına yo açan "sıfır hoşgörü" politikasını protesto eden bir kadın, ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da Özgürlük Anıtı’na tırmanmaya çalıştı.
Üstünde "dik dur ve diren" yazılı bir tişört giyen siyahi kadın, Özgürlük Anıtı üstündeki eylemini üç saat sürdürdükten sonra plolisler tarafından gözaltına alındı.
ABD’ye kaçak yollarla giren sığınmacıları araştırmakla görevli, Göçmenlik ve Gümrük Polisi’nin kaldırılmasını isteyen bir grubun içinde yer alan, ancak Özgürlük Anıtı’na bireysel iradesiyle tırmanan kadın hakkında "kamu düzenini bozmak"tan dava açıldı.

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