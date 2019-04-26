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New York'ta küresel ısınmaya karşı 'et tüketimini azaltma' kararı

Erkan Öz, () - New York şehrinin küresel ısınmaya karşı belediye tesislerinde kırmızı et tüketimini azaltmayı planladığı bildirildi. Breitbart’ın haberine göre, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla hazırlanan 14 milyar dolarlık...

New York'ta küresel ısınmaya karşı 'et tüketimini azaltma' kararı

Erkan Öz, () - New York şehrinin küresel ısınmaya karşı belediye tesislerinde kırmızı et tüketimini azaltmayı planladığı bildirildi.

Breitbart’ın haberine göre, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla hazırlanan 14 milyar dolarlık bir plan çerçevesinde New York şehri, kendisine bağlı okul, hastane ve diğer tesislerde 2040 yılına kadar kırmızı et alımını yüzde 50 azaltırken, işlenmiş et alımını tamamen durduracak. New York bu tip bir politika benimseyen, dünyadaki 'ilk şehir' oldu.

Açıklama New York okullarının ‘Etsiz Pazartesi’ kampanyası başlatmasının ardından geldi. Uygulama ile haftanın bir günü et yemeyen çocukların hem kendi sağlıklarını hem de çevreyi korumaları amaçlanıyor. 

Aynı zamanda 2020 başkanlık seçimlerinde aday da olan New York Valisi Bill de Blasio’un gündeme getirdiği ve meclis tarafından kabul edilen ‘İklim Seferberlik Yasası’ sera gazı salınımına neden olan fabrikasyon et tüketiminin azaltılmasının yanı sıra, mecburi organik geri dönüşüm, cam kaplamalı gökdelen yapımının yasaklanması, şehirde kullanılan tüm elektriğin temiz kaynaklardan sağlanması ve tek seferlik plastik eşyaların (tabak, bardak vs) satın alınmamasını da içeriyor.

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