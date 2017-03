New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşitlik ve adalet istemiyle 'Kadınsız Bir Gün' diyerek dünya çapında eylem yaptı.



ABD'de Washington, Boston, Seattle, Los Angeles ve New York kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok kentte binlerce kadın kırmızıya bürünerek sokaklara döküldü. Bazı okul ve iş yerleri kendiliğinden kadın çalışanlarına izin verirken, binlerce kadın 'Kadınsız Bir Gün' eylemi nedeniyle işe gitmedi.



New York'ta Trump Tower yakınlarında bir araya gelen binlerce kadınlar, her türlü şiddete, cinsel tacize, ayrımcılığa, düşük ücrete ve iş güvensizliği baskılarına boyun eğmeyeceklerini anlatan konuşmalar yaptı. Konuşmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara, göçmenlere ve sığınmacılara karşı izlediği politikalar da eleştirildi.



Uluslararası Kadın Direnişi tarafından düzenlenen 'Kadınsız Bir Gün' eyleminde, kadınlar sevgi ve fedakarlığın simgesi olan kırmızı renkte giysi ya da takılara büründü. Bazı erkekler de kırmızı renkli giysilerle kadınlara destek verdi. ABD'de çalışan nüfusun yarısını oluşturan, ev harcamalarının yüzde 73'ünü yapan kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü'nde alış veriş yapmaktan da uzak durdu. Alışveriş yapanlar ise kadın işletmecilerin sahibi olduğu işyerlerinden alış veriş yapmayı yeğledi.



13 kadın gözaltına alındı



New York'ta protesto eylemlerinin ardından yürüyerek Trump Uluslararası Hotel Tower'a yürüyen binlerce kadın eylemlerini burada da sürdürdü. Bir grup kadın, yol ortasına oturarak yaya ve araç trafiğini engelledi. New York polisinin uyarılarına karşın eylemlerini sürdüren kadınlardan 13'ü polis tarafından gözaltına alındı.







Uluslararası Kadın Direnişi, dünya çapında kadınlara ve hükümetlere seslendiği çağrıda, "Biz, dünyanın dört bir yanından kadınlar, bize yönelen fiili, maddi ve manevi şiddetten bıktık. Buna daha fazla baş eğmeyeceğiz. Hükümetlerin kadın düşmanı söylemlerden vazgeçip bizlerin güvenliği; kürtaj hakkı da içinde olmak üzere sağlık haklarına özgürce erişimi; tecavüz, aile içi şiddet ve giderek artan kadına yönelik şiddet durumlarında faillerin ağır suçla cezalandırılması gibi konularda somut adımlar atmaya başlamalarını ve istiyoruz. Biyolojik özelliklerimiz bir yana, öncelikle hepimiz birer insanız ve unutmayalım ki 2017 yılındayız.



Biz kadınlar, bilinçli vatandaşlar olarak, dünyanın bir bunalım döneminden geçtiğini biliyor ve bunun mağduru olmayı reddediyoruz. Ülkelerimizi yönetenler olarak, bu göreve yaraşır olgunlukta olduğunuzu kanıtlayın, içtenlikle, barışçıl bir biçimde bize zarar vermeden dünyanın sorunlarıyla yüzleşin. Bizler, dünyanın kadınları olarak; bize yönelik şiddeti engellemek için bir an önce etkili önlemler almazsanız dünya çapında dayanışmayla birleşecek ve greve gideceğiz. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını bizler oluşturuyoruz ve gücün bizde olduğunu biliyoruz. Dünyada yaşamın devamının kadınların kararlarına bağlı olduğunu unutmayın" dendi.