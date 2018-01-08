izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi
Yanmaktan son anda kurtuldular
Yanmaktan son anda kurtuldular

New York'ta eksi 10 derecede iç çamaşırları ile gezdiler

ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 17'incisi gerçekleştirildi. İmprove Everywhere' grubunca New York'ta düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik..

New York'ta eksi 10 derecede iç çamaşırları ile gezdiler

 ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 17'incisi gerçekleştirildi. İmprove Everywhere' grubunca New York'ta düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.

New York'ta eksi 10 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkarmaya başladı. Yolculuklarını yarı çıplak şekilde sürdüren baldırı çıplak eylemciler, daha önce belirlenen istasyonlarda inip başka trenlere binerek daha çok insanın dikkatini çekti. 

Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens semtlerinde, New York'u etkisi altına alan soğuk havaya aldırmadan değişik meydanlarda buluşan gönüllüler, gruplar halinde değişik metro hatlarına bindikten sonra yolcuların şaşkın bakışları altında pantolonlarını çıkarıp çantalarına yerleştirdi.

Yarı çıplak eylemciler, olağandışı hiçbir şey yokmuş gibi davranırken, eylemden haberi olmayan yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, "Pantolonumu giymeyi unuttum" "Küresel ısınmayı protesto ediyorum", "pantolonum ıslandı, çok üşüdüm, çıkardım" gibi ilginç ve esprili yanıtlar verdi.

New York metrosunda 2 saati aşkın süre iç çamaşırı ile yolculuk eden pantolonsuz eylemcilerin gösterisi Union Meydanı'nda sona erdi.

Metrodan çıktıktan kara ve soğuğa aldırmadan şehrin göbeğinde iç çamaşırları ile dolaşmayı sürdüren eylemciler, daha sonra sözleştikleri barlarda buluşarak eylemlerine devam etti.

Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi. Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuzları göz altına almsti. Ancak açılan davada yargıç, pantolonsuz dolaşmanın yasalara aykırı olmadığına hükmederek eylemcileri serbest bırakmıştı. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314