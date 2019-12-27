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Netanyahu yeniden Likud Parti başkanı
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’da liderlik seçimleri yapıldı. Netanyahu ile Milletvekili Gideon Saar arasında geçen liderlik yarışını Başbakan Binyamin Netanyahu açık ara kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu...
DIŞ HABERLER 27.12.2019, 10:11
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’da liderlik seçimleri yapıldı. Netanyahu ile Milletvekili Gideon Saar arasında geçen liderlik yarışını Başbakan Binyamin Netanyahu açık ara kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu oyların yüzde 72,5'ini aldı, rakibi Saar ise yüzde 27,5'te kaldı.
Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk davası açılmıştı ve ayrıca ülkede yapılan 2 erken seçimde koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, parti içindeki baskılar nedeniyle liderlik seçimi yapılmasını kabul etmişti.
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