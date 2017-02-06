Edip Sönmez / İstanbul, 6 Şubat, () - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD hükümetinin İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararı almasını olumlu karşıladığı söyleyerek, İran'ın nükleer programının dünya için tehdit olduğunu savundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmek için gittiği Londra'da konuşan Netanyahu, İran'ın Orta Doğu'yu fethetmeyi amaçladığını ve "dizginlenmesi gerektiğini" iddia etti. Netanyahu: "İran, Orta Doğu'yu fethetmek istiyor; Avrupa'yı, Batı'yı ve dünyayı tehdit ediyor. Peş peşe provokasyonlar yapıyor" ifadesinde bulundu. İsrail Başbakanı, "Sorumluluk sahibi milletlerin de ABD'nin izinden gitmesi" ve yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

İngiliz hükümet sözcülüğü de konuyla ilgili olarak, "nükleer gücün dikkatle gözetim altında tutulması önemli" diyerek, "İran'ın nükleer silah elde etmesi olasılığının ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti.

Balistik füze programına ve Devrim Muhafızlarına yaptırım

Geçtiğimiz cuma günü Amerikan yönetiminin açıkladığı yeni yaptırımlar, İran'ın balistik füze programıyla bağlantısı olan 25 şahsa ve şirkete karşı ekonomik engel konulmasını öngörüyor. Yaptırımlar, İran'ın 'Devrim Muhafızları' birliklerine destek sağlayanları da içeriyor.

İran'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği balistik füze denemesi için ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, "provokatif hareket" değerlendirmesinde bulunmuş, yaptırımları imzalayan Başkan Trump da İran'ın "uslu durmadığını" söyleyerek, yaptırım kararını cuma günü Oval Ofis'te imzalamıştı.

Theresa May, Batı Şeria yerleşimlerini konuşacak

İkili görüşmelerde ayrıca İngiltere Başbakanı May'in, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yeni yerleşimler kurma tasarısının, bölgede barış sürecine zarar verdiği konusunda İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyaracağı öğrenildi.