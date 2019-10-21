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Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin’e iade etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurması için gerekli olan çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e iade ettiğini duyurdu. İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu’nun,...
DIŞ HABERLER 21.10.2019, 22:07
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurması için gerekli olan çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e iade ettiğini duyurdu.
İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu’nun, koalisyon kurmak için belirlenen sürenin bitmesine 2 gün kala, çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e iade etti. Netanyahu’nun, “Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef Gantz bunu her defasında reddetti” ifadelerini kullandığı belirtildi.
RİVLİN KOALİSYON KURMA GÖREVİNİ GANTZ’A DEVREDECEK
Netanyahu’nun görevi iade etmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon kurma görevini Benny Gantz’a devredeceğini açıkladı. Gantz’ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Aksi durumda ise İsrail’in son 1 yılda, üçüncü kez erken seçime gideceği düşünülüyor.
İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu’nun, koalisyon kurmak için belirlenen sürenin bitmesine 2 gün kala, çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e iade etti. Netanyahu’nun, “Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef Gantz bunu her defasında reddetti” ifadelerini kullandığı belirtildi.
RİVLİN KOALİSYON KURMA GÖREVİNİ GANTZ’A DEVREDECEK
Netanyahu’nun görevi iade etmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon kurma görevini Benny Gantz’a devredeceğini açıkladı. Gantz’ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Aksi durumda ise İsrail’in son 1 yılda, üçüncü kez erken seçime gideceği düşünülüyor.
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