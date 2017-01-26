Nazım Hikmet, Kosova'daki Türk Başkonsolosluğu'nda anıldı

Enis Tabak / Prizren, 26 Ocak, () - Nazım Hikmet Ran, doğumunun 115. yılında Kosova'daki Türk Başkonsolosluğu'nda şiirleriyle anıldı.

Nazım Hikmet'in doğumunun 115. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen şiir gecesine Kosovalı şairlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Türk Başkonsolosluk binasında; Kosova Türk Yazarlar Derneği ve Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği 'Nazım Hikmet' Edebiyat Kolu'yla ortaklaşa düzenlenen 'Taşköprü Edebiyatı Sohbetleri' çerçevesinde ünlü şair Nazım Hikmet için tören düzenlendi.

Gecede bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, merhum Nazım Hikmet'in Kosova'da özellikle eski Yugoslavya döneminde çok sevildiği, hatta Doburçan'da bir devlet okulunun isminin Nazım Hikmet İlköğretim Okulu olduğunu söyledi. Nazım Hikmet'in dünya çapında bir şair olduğunu vurgulayan Evcit, Nazım Hikmeti doğumunun 115. yıldönümü vesilesiyle anmak istediklerini söyledi. Konuşmasının ardından Evcit, Nazım Hikmet'in bir şiirini okudu. Gecede ayrıca Nazım Hikmet'in kendi sesinden şiirler dinletildi. Yaklaşık 2 saat süren gecede Kosovalı şairler, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve hayatından kesitler sundular.



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Görüntü Dökümü:

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- Başkonsolos Selen Evcit'in konuşması

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