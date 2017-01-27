Nazi Soykırımı kurbanları anıldı

Ersin Arslan / Varşova, 27 Ocak () – Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü’nde soykırım kurbanları Auschwitz kampının bulunduğu yerde anıldı.

Auschwitz Kampı’ndaki savaş esirleri 72 yıl önce bugün Sovyet Ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Auschwitz’teki Nazi kampından Sovyet Ordusu tarafından kurtarılan bugün hayatta olan esirlerden bir kısmı Polonyalı üst düzey yetkililerin de katıldığı, bugün müze olarak kullanılan Auschwitz kampı önünde düzenlenen anma toplantısında bir araya geldiler.

Törene katılanlar üzerlerinde kamptaki esirlerin taşımak zorunda oldukları çizgili üniformaları simgeleyen çizgili eşarplar yada giysiler ile törene katıldılar.

Kızıl ordu tarafından kurtarıldığı güne kadar geçen sürede Auschwitz Kampı’nda Yahudilerin yanısıra, Polonyalı, Çingene, Sovyet savaş esiri ve diğer ülkelerden 1.1 milyon kişi Naziler tarafından katledilmişti.

Birleşmiş Milletler 2005 yılında aldığı bir kararla 27 Ocak gününü Uluslararası Soykırımı Anma Günü olarak ilan etmişti.