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"Nazi kıyaslaması bizim kırmızı çizgimiz"

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 8 Mart () – Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Berlin’de yaptığı görüşmede, “Nazi dönemi kıyaslamarının kabul edilemez” dedi. Alman Dışişleri...

"Nazi kıyaslaması bizim kırmızı çizgimiz"

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 8 Mart () – Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Berlin’de yaptığı görüşmede, “Nazi dönemi kıyaslamarının kabul edilemez” dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin’de biraraya geldi. Alman kamuoyunda önemli yer tutan toplantı krizi ve Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından yüz yüze gerçekleşen ilk görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, son günlerde testten geçen Türk-Alman ilişkilerine daha fazla zarar vermemek için karşılıklı saygıyı esas alan bir diyaloğa gerek duyulduğunu söyledi. Çavuşoğlu ile görüşmesinin,” İyi, dürüst ve dostça” bir havada ancak zor geçtiğini belirten Gabriel, “Nazi dönemi kıyaslamalarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha söyledim. Almanya’nın şu anda bu topraklarda yaşanan en özgür dönemi yaşadığını, dünyanın en demokratik ve özgür ülkelerinden biri olduğumuzu ifade ettim. Son günlerde yapılan suçlamaların tekrarlanmaması gerektiğini belirttim.” dedi.

Gabriel, görüşmede Türk tarafının da aynı çerçevede saygı beklediğini aktardığını söyledi. İki tarafında kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren Gabriel, Almanya açısından bunun “Nazi kıyaslaması” olduğunu belirtti. Görüşmede tutuklu bulunan Deniz Yücel konusunda Türk tarafının hukukun üstünlüğüne bağlı kalması gerektiğini hatırlattığını da kaydeden Alman Bakan, “Süresi belli olmayan bir tutukluluğu yanlış ve orantısız bulduğumuzu söyledim” dedi.

Yücel ve diğer tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını arzuladıklarını da vurgulayan Gabriel, Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Deniz Yücel ile Alman konsolosluğunun bağlantıya geçmesi konusunda olur verdiğini ve bunun gerçekleşmesini bekledikleri söyledi.

Görüntü Dökümü

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in toplantı sonrası duyurusu

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