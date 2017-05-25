NATO üyesi ülkelerin liderleri aile fotoğrafında

Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - NATO zirvesi için Brüksel'de bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, toplu aile fotoğrafı çekindi.
(Fotoğraflı)
Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - NATO zirvesi için Brüksel'de bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, toplu aile fotoğrafı çekindi. (Fotoğraflı)
25 Mayıs 2017 Perşembe 20:51
Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - NATO zirvesi için Brüksel'de bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, toplu aile fotoğrafı çekindi.
(Fotoğraflı)
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