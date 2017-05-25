Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

NATO karargahı önünde protesto

Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - Brüksel’de düzenlenen NATO Hükümet başkanları zirvesini protesto eden bir grup yolu trafiğe kapattı. Protestocular gelen destek kuvvetler ve polisler tarafından uzaklaştırıldı. NATO karargahının...

NATO karargahı önünde protesto

Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - Brüksel’de düzenlenen NATO Hükümet başkanları zirvesini protesto eden bir grup yolu trafiğe kapattı. Protestocular gelen destek kuvvetler ve polisler tarafından uzaklaştırıldı.

NATO karargahının önünde toplanan bir grup eylemci, NATO Zirvesi ve G20 Zirvesi'ne hayır protestosu düzenlediler. Protestocular NATO karşıtı sloganlar atarak yerlere yattılar. Polisler çevrede önlem alırken, destek kuvvetler gelerek protestocuların önünü kesti.

NATO Karargahına giden yolu kapatan protestocular gelen destek kuvvetleri tarafından çembere alındı ve yolun boşaltılarak trafiğe açılmasını sağladı.

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

- Eylemden görüntüler

- Yere yatan protestocular

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246