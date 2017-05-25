NATO karargahı önünde protesto

Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - Brüksel’de düzenlenen NATO Hükümet başkanları zirvesini protesto eden bir grup yolu trafiğe kapattı. Protestocular gelen destek kuvvetler ve polisler tarafından uzaklaştırıldı.
NATO karargahının önünde toplanan bir grup eylemci, NATO Zirvesi ve G20 Zirvesi'ne hayır protestosu düzenlediler. Protestocular NATO karşıtı sloganlar atarak yerlere yattılar. Polisler çevrede önlem alırken, destek kuvvetler gelerek protestocuların önünü kesti.
NATO Karargahına giden yolu kapatan protestocular gelen destek kuvvetleri tarafından çembere alındı ve yolun boşaltılarak trafiğe açılmasını sağladı.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
- Eylemden görüntüler
- Yere yatan protestocular