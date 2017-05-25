NATO, IŞİD karşıtı koalisyona katılıyor (3)

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Brüksel, 25 Mayıs, () - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'deki NATO liderler zirvesi sonunda, NATO'nun IŞİD karşıtı koalisyona katılacağını açıkladı.

Stoltenberg, NATO'nun savaşta etkin muharip rol üstlenmeyeceğini de bildirdi. Stoltenberg "Bütün NATO müttefikleri hali hazırda IŞİD’e karşı koalisyonun üyeleri. NATO’dan herhangi bir savaş rolü istenmedi. Bana göre NATO'nun amacı, güçleri nasıl eğitebiliriz, yerel kapasiteleri nasıl oluşturabiliriz, olmalı. NATO’nun koalisyona katılmasının önemi, terörizme karşı güçlü bir politik ve birlik mesajı göndermesidir," ifadelerini kullandı.

McGurk tebrik etti

ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyon temsilcisi Brett McGurk, Twitter hesabından derhal konuyla ilgili açıklama yaparak, "NATO'yu, şimdiye kadar kendi türünde kurulmuş en büyük koalisyon olan, IŞİD'e karşı küresel koalisyonumuzun 69. üyesi olarak kabul etmekten memnuniyet duyuyorum," dedi. McGurk ayrıca, "65 ülke + Arap Birliği, AB, INTERPOL ve NATO; IŞİD'i hem sahada, hem de siber alanda, mali ve yabancı savaşçı kaynaklarına durdurarak yenmek üzere birleşti," yorumunu yaptı.

Görüntü Dökümü:

- Stoltenberg'in NATO'nun katılımıyla ilgili açıklaması