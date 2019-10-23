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NATO Genel Sekreteri gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında şiddetin dikkate değer bir şekilde azalmasından dolayı Suriye’deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti. Stoltenberg’in bugün yaptığı açıklamada “Sahadaki...
DIŞ HABERLER 23.10.2019, 16:17
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında şiddetin dikkate değer bir şekilde azalmasından dolayı Suriye’deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Stoltenberg’in bugün yaptığı açıklamada “Sahadaki bütün kuvvetlerin uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek hareket etmesi önemlidir. Son gelişmeler, siyasi bir çözüme duyulan acil ihtiyacı vurgulamaktadır. NATO, yıllarca süren bu korkunç çatışmanın ardından bunu başarmak için Birleşmiş Milletlerin (BM) liderliğindeki çabaları tam destekliyor” dedi.
NATO Genel Sekreteri açıklamalarına “DEAŞ’e karşı birlikte kazandığımız kazanımları korumamız önemli, NATO terörizme karşı verdiği mücadelede önemli bir rol oynuyor. Irak'taki eğitim görevimizi tartışacağız, çünkü DEAŞ’in geri dönmemesi için buradaki güvenlik güçlerine bu görev yardımcı oluyor” devam etti.
Stoltenberg’in bugün yaptığı açıklamada “Sahadaki bütün kuvvetlerin uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek hareket etmesi önemlidir. Son gelişmeler, siyasi bir çözüme duyulan acil ihtiyacı vurgulamaktadır. NATO, yıllarca süren bu korkunç çatışmanın ardından bunu başarmak için Birleşmiş Milletlerin (BM) liderliğindeki çabaları tam destekliyor” dedi.
NATO Genel Sekreteri açıklamalarına “DEAŞ’e karşı birlikte kazandığımız kazanımları korumamız önemli, NATO terörizme karşı verdiği mücadelede önemli bir rol oynuyor. Irak'taki eğitim görevimizi tartışacağız, çünkü DEAŞ’in geri dönmemesi için buradaki güvenlik güçlerine bu görev yardımcı oluyor” devam etti.
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