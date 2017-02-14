NATO Dışişleri Bakanları Brüksel’de toplanıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 14 Şubat () – Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Dışişleri Bakanları yarın iki günlük bir toplantı için Brüksel’de bir araya geliyor.

Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basına bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri örgütün doğu sınırlarına dört çok uluslu askeri grup yerleştirme sürecinde olduklarını vurgulayarak, toplantıda ‘‘artan NATO harcamalarının üye ülkeler arasında eşit dağılımı sorunu ile terörizm ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika kaynaklı tehditler üzerinde odaklanılacağını’’ söyledi.

NATO Genel Sekreteri ‘‘Uzun yıllar savunma harcamalarındaki kısıntılardan sonra yeni bir dönüm noktasındayız. Bugün 2016 yılı için güncellenmiş rakamları size sunabilirim. Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın savunma harcamaları reel yüzde 3,8 arttı. Bu başlangıçta öngördüğümüz rakamdan oldukça yüksektir ve bu savunmamız için 10 milyar dolarlık bir fark yaratıyor. Ama bu ivmeyi sürdürmemiz kesinlikle hayati bir önem taşıyor’’ diye konuştu.

Jens Stoltenberg Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın NATO – Gürcistan Ortak Komisyon Toplantısı ile sona ereceğini, komisyon toplantısında bölgedeki güvenlik durumu ile ‘Gürcistan’ı NATO’ya yaklaştıran reformların’ ele alınacağını belirtti.