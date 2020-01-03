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Nasrallah: Katillere adil bir ceza verilecek
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu ölmesine ilişkin, "İranlı komutanın yolunda devam edeceğiz. Katillere adil bir ceza verilecek" dedi. Lübnan...
DIŞ HABERLER 03.01.2020, 12:53
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu ölmesine ilişkin, "İranlı komutanın yolunda devam edeceğiz. Katillere adil bir ceza verilecek" dedi.
Lübnan medyasındaki habere göre, Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani’nin, ABD saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada, "İranlı komutanın yolundan devam edeceğiz. Bu katillere adil bir ceza verilmesi dünyanın her yerindeki direniş savaşçılarının sorumluluğu ve görevidir" ifadelerini kullandı.
Lübnan medyasındaki habere göre, Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani’nin, ABD saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada, "İranlı komutanın yolundan devam edeceğiz. Bu katillere adil bir ceza verilmesi dünyanın her yerindeki direniş savaşçılarının sorumluluğu ve görevidir" ifadelerini kullandı.
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