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Nasrallah: İsrail’in saldırılarına karşılık veririz
Lübnan’daki Hizbullah’ın Lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in olası saldırısına karşılık vereceklerini söyledi. Televizyondan açıklamalarda bulunan Nasrallah, ‘kırmızı çizgileri’ kaldırdıklarını söyleyerek, olası bir İsrail...
DIŞ HABERLER 02.09.2019, 21:53
Lübnan’daki Hizbullah’ın Lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in olası saldırısına karşılık vereceklerini söyledi.
Televizyondan açıklamalarda bulunan Nasrallah, ‘kırmızı çizgileri’ kaldırdıklarını söyleyerek, olası bir İsrail saldırısına karşı, İsrail’in en derin noktalarına karşı saldırı ile yanıt verileceğini belirtti.
İSRAİL ASKERİ ARACI VURULMUŞTU
Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Avivim bölgesindeki askeri aracını etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Ayrıca, Hizbullah’tan yapılan açıklamada, askeri araçta bulunanlardan ölü ve yaralılar olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
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